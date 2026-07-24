'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi' okurlarla buluştu

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FOTOĞRAFLAR İLK KEZ YAYINLANIYOR

Yüksel Yücel tarafından hazırlanan, giriş bölümünde yer alan gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen Demirören Yayınları’nın yeni koleksiyon eseri Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde toplam 229 görsel bulunuyor. Ayrıca Ali Enis Oza'ya ait 24 fotoğraf ilk kez yayımlanıyor.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in sunuş yazısıyla katkıda bulunduğu kitapta, Ayasofya'nın müze olarak hizmet verdiği yıllara ait fotoğrafların yanı sıra yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından yeni nesil fotoğrafçılar tarafından çekilen karelere de yer veriliyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yayımlanan ‘Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’, Ayasofya'nın mimari, kültürel ve manevi mirasını görsel bir perspektifle okuyuculara sunuyor.

Uzmanlar, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümü olan bugün okurlarla buluşan çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘ANLAMLI YIL ÖZEL BİR ESERLE TAÇLANDI’

Ayasofya Camii’nin dünyanın en eski ibadet mekanlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Berk, “Hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar açısından son derece kutsal kabul edilen bir mabettir. Bu yıl, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıldönümü. Bu vesileyle Demirören Yayınları da bu anlamlı yılı özel bir eserle taçlandırdı. Bu kitabı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılış yıl dönümünde sunulmuş önemli bir jest olarak değerlendiriyorum” dedi.

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‘BELGELEME AÇISINDAN KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA’

Arkeolog Dr. Murat Sav ise “Kitapta hem tarihi hem de günümüz perspektifiyle çekilmiş çok değerli fotoğraflar yer almaktadır. Özellikle belgeleme açısından kıymetli bir çalışmadır. Böyle yapılar hakkında bilimsel çalışmaların, kitapların ve yayınların bol miktarda olması gerekir. Farklı bakış açılarıyla hazırlanmış çalışmalar son derece önemlidir. Eser, sahip çıkma ve tanıtma açısından da değer taşımaktadır” diye konuştu.

‘KÜLTÜREL HAFIZADA YER EDECEK’

Yazar Hasan Mert Kaya da “Ayasofya İstanbul'un kültürel geçmişinin bir özetidir. Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılışının altıncı yıl dönümünde, böyle güzel bir eserle Ayasofya'yı tekrar gündeme getirmek ve kültürel hafızada önemli yer edinecek güçlü görseller ve değerlendirmelerle hazırlanmış böyle bir albümü okurlarla buluşturmak gerçekten çok kıymetli bir hizmettir. Bu nedenle Demirören Yayınları'na bir okur ve bir araştırmacı olarak çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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‘AYASOFYA’NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI ŞEREFİNE ÖZEL BİR ESER’

Demirören Yayınları Proje Direktörü Bedri Göğalp ise "Demirören Yayınları olarak kültür mirasımızı kayıt altına alarak geleceğe taşımayı bir görev addediyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6'ncı yılına özel olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde titizlikle yayına hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli önsözüyle onurlandırdığı 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi' kitabını ilk kez gün yüzüne çıkan arşiv fotoğraflarıyla birlikte sunuyoruz" dedi.