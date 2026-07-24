Bahçede fiyatı 25 TL'ye düştü! Marketteki fiyatı gören üretici isyan etti: "Yerlisini alın!"

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Öte yandan sabah erken saatlerde 50 derelerdeki seraların içerisinden kesilen muzlar, tesislerde ayrıştırma ve paketlemeden sonra 10-15 gün sarartma odalarında bekletiliyor. Yeterli olgunluğa gelen muzlar daha sonra tırlarla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Van başta olmak üzere yurt genelinde her şehre gönderildiği belirtildi.Muz hasadı yapanlardan Yafes Akça, "Normal sezondaki gibi olmasa da 15 günde bir hasat yapılıyor. Yaz sezonunda diğer meyveler tercih edildiği için muz çok tercih edilmiyor bu yüzden fiyatı uygun oluyor" dedi.