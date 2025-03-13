Feribot Yalova İskelesi'ne çarptı! Yaralılar var

Yenikapı-Yalova seferini yapan İDO'ya ait Yavuz Sultan Selim Feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle Yalova İskelesi'ne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralandı, feribot ve feribottaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralı yolcular, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İskeleye yanaştırılan feribottaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.