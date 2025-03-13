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Feribot Yalova İskelesi'ne çarptı! Yaralılar var

13.03.2025 - 16:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA - DHA

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İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait feribotun Yalova İskelesi'ne çarpması sonucu hafif yaralanan bazı yolcular, sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Yenikapı-Yalova seferini yapan İDO'ya ait Yavuz Sultan Selim Feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle Yalova İskelesi'ne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralandı, feribot ve feribottaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Feribot Yalova İskelesine çarptı Yaralılar var

Yaralı yolcular, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İskeleye yanaştırılan feribottaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Feribot Yalova İskelesine çarptı Yaralılar var

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