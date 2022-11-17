GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFeribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
HaberlerGündem Haberleri Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
ABONE OL

Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

17.11.2022 - 09:43 |
Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 15.00 feribot seferleri iptal edildi.

Kar geliyor! Tarih verildi, İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmda
İlgili Haber
Kar geliyor! Tarih verildi, İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmda

GÜNCEL HABERLER

Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Ukrayna duyurdu: Tahıl sevkiyatı anlaşması uzuyor

Ukrayna duyurdu: Tahıl sevkiyatı anlaşması uzuyor

Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı

Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı