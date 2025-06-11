Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı

Oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunun ayrıntılarını açıkladı. Bakan Tunç raporda tespit edilen kusurları tek tek sıraladı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hasabı üzerinden yaptığ paylaşımı şu şekilde;

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

12 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 2 GÖZALTI

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,

Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,

Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,

Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,

Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,

Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."