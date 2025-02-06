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Felaketin 2. yılı! Depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı

06.02.2025 - 01:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Felaketin 2. yılı! Depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.

Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.

Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.

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