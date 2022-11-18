Fazla mesai ücreti ile ilgili flaş karar! Apartman görevlilerini kapsıyor

Binlerce apartman görevlisini yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay; kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan görevlilere fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Yüksek mahkeme; bu binalarda sabah ve akşam servise dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan apartman görevlisi için fazla çalışma ücretinden söz edilemeyeceğine dikkat çekti.

Görev yaptıkları binaların bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar ve taşınmazda oturanların alışveriş işlerinin görülmesi işleri ile iştigal eden Apartman görevlilerine kötü haber Yargıtay'dan geldi.

Bir binada görev yapan apartman görevlisi, işten kovulunca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme; fazla mesai talep eden davacı apartman görevlisini haklı buldu. Kararı davalı apartman yönetimi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

"GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNE DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Apartman görevlisi hizmetlerinin aralı işler olduğunun hatırlatıldığı kararda şöyle denildi: "Apartman görevlilerinin vazifeleri aslında aralıksız sürmeyip, vakit vakit ifa edilmesi icap eden işlerden olup işlerin yapıldığı vakitler arasında kalan boş zamanları apartman görevlisinin dilediği gibi kullanma imkanı olduğu unutulmamalıdır. Bu zamanların günlük çalışma süresine dahil edilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, apartman görevlilerinin fazla mesai taleplerine ilişkin araştırma ve inceleme yapılırken öncelikle apartman görevlisinin çalıştığı apartmanın daire sayısının ve bir günde yaptığı işlerin neler olduğu ve bu işlerin ne kadar zamanda yapacağının tespit edilmesi ve buna göre fazla mesai yapıp yapmadığı saptanması, tanık anlatımlarının da bu saptamalar ışığında değerlendirilmesi gerekir.

Kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan ve sabah ve akşam servise dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan apartman görevlisi için fazla çalışma ücretinden söz edilemez. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."