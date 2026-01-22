GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFatsa’da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Fatsa’da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Fatsa’da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

22.01.2026 - 20:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dursun Mehmet ŞAHİN/FATSA, (Ordu), (DHA)

Fatsa’da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler İ.V. (55) ve E.Y. (63) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dolunay Mahallesi Nezihkent Sokak’ta meydana geldi. İ.V. idaresindeki 52 KG 585 plakalı otomobil ile E.Y. yönetimindeki 35 AVM 775 plakalı otomobil, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler İ.V. ve E.Y., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Ulaşımın kilit kavşağında kar yağışı etkili oldu! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale kısa sürede beyaza büründü
#Gündem

Ulaşımın kilit kavşağında kar yağışı etkili oldu! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale kısa sürede beyaza büründü

Artvin Borçka’da heyelan; ev ve ahır yıkıldı
#Gündem

Artvin Borçka’da heyelan; ev ve ahır yıkıldı

Fatsa’da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı
#Gündem

Fatsa’da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı