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Fatih'te tıbbi ilaç operasyonu: 2 gözaltı

23.07.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Fatih'te tıbbi ilaç operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda birçok kaçak tıbbi ilaç geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında; Fatih'te kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi edinilmesi üzerine bir ikamete operasyon düzenlendi.

Fatihte tıbbi ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda, kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıklarda kullanılan toplam 98 bin 632 adet tablet formda tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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