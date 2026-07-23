Fatih'te tıbbi ilaç operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında; Fatih'te kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi edinilmesi üzerine bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda, kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıklarda kullanılan toplam 98 bin 632 adet tablet formda tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.