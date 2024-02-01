Fatih'te öldürülen 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın 2 hafta önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya katil zanlısının yakalandığını duyurdu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Pişkin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Diyarbakır’a getirildi. Pişkin’in cenazesi kılınacak namazın ardından defnedilecek.

‘GELİYORLAR MAALESEF BİZİ BURADA RAHATSIZ EDİYORLAR’

Şüphelinin yakalanması için polisin yaptığı çalışma sürerken, sosyal medyada, ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak paylaşımlar yapan Pişkin’in 2 hafta önce yayınladığı görüntü ortaya çıktı. Pişkin, görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, “Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Topyekun hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazı iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Ama genel olarak tarikatlarda bidat ve hurafeler doludur. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur. Sizi bağlar. İslam’ın, Kuran’ın bir parçası değildir.

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Mezhep gibi bir yorumdur sizi bağlar. Biz topyekun alıp topyekun da atmıyoruz. Kimseye bir küfür ve hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dille söylüyoruz. Ben bu yola yüce Allah’la geldim. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Biz de diyoruz; arkadaşlar bu konuyu kapatalım, ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ortalığı karıştırıcı, provokatif eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Yapmış olduğun yanlışların hesabını nasıl vereceksin kıyamet gününde. İki elim yakanıza yapışacak” dedi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Fatih’te bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’in cenazesi sabah saatlerinde Diyarbakır’a getirildi. Pişkin’in cenazesi Sur ilçesindeki Ulu Cami’ye götürüldü. Cenazeye, HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Faruk Dinç, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin’in cenazesi, ilçedeki Çiftehavuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Pişkin'i son yolculuğuna uğurlamaya gelen kalabalık sık sık tekbir getirerek, ‘Yaşasın şeriat’ sloganı attı.

‘ÖLDÜRENİ YAKALASINLAR’

Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin (80), oğlunu öldürenlerin yakalanmasını istedi. Pişkin, “Onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah devletimizi muhafaza etsin. Tüm İslam’ı Muhammet devletten razı olsun. Valla oğlum çok iyiydi, çok iyiydi. Seviyordu milleti. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri Kuran’dan mahrum etmesin” dedi.

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BAKAN YERLİKAYA: KATİL ZANLISI YAKALANDI

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır." ifadesini kullandı.

"Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait cay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Pişkin'i öldüren şüpheli Erkan Baykut (24) Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Erkan Baykut (24) yakalanırken, olayda kullandığı bıçak ve kıyafetlerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi.

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