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Fatih'te gece yarısı silahlı saldırı: Yabancı uyruklu kişi öldü

29.07.2026 - 11:07Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Fatih'te gece yarısı silahlı saldırı: Yabancı uyruklu kişi öldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 şüpheli hedef aldıkları kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli caddedeki restoranda yemek yedikleri sırada husumetli oldukları kişiyi beklemeye başladı. Husumetlilerini gören şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatihte gece yarısı silahlı saldırı: Yabancı uyruklu kişi öldü

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Cenaze, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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