Mardin Ömerli'nin son süryani demirci ustası: 300 yıllık gelenek 8'inci kuşağa aktarılıyor!

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İlçede yaşayan tek Süryani aile olduklarını belirten Cemil Akdemir, yaz aylarında artan sıcaklıkların çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını ifade ederek, "Sıcaklık bu sene bizi gerçekten bayağı zorluyor. Temmuz ayındayız ve hava olması gerekenden biraz daha sıcak. Biz de terliyoruz, suyumuzu içiyoruz ve o şekilde mesleğimize devam ediyoruz. Gerçekten çok zor. Çünkü burada ne pervane koyabiliyorsunuz ne de klima. Burası tozlu bir ortam. Terlediğimiz için pervane ya da klimanın etkisiyle hemen hasta olabiliyoruz. Onun için mecburen bu sıcağı çekiyoruz. Bizim ve fırıncıların mesleği yaz aylarında bayağı zor" dedi.