Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye iade ediliyor

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti.

Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti. Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Özer'in iade kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu duyurulmuştu.