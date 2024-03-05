Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

'Instagram ve Facebook çöktü mü?' sorusu, milyonlarca kişi tarafından soruluyor. Instagram ve Facebook'a giriş yapılamıyor. Konuyla ilgili olarak Türkiye'den ilk resmi açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.