Fabrika çatısındaki yangına müdahale ederken düşen işçi ağır yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde üzerinde faaliyet gösteren, orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çatıda başlayan küçük çaplı yangına, yangın söndürme tüpüyle müdahale eden fabrika işçisi Emin O., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Emin O., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emin O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (DHA)