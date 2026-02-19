Eyüpsultan’da seyir halindeki TIR küle döndü

Olay, saat 07.00 sıralarında Okmeydanı–Hasdal Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Serdar Demir yönetimindeki TIR’ın sağ kısmından yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Aracın yanmaya başladığını gören sürücü, TIR’ı güvenli şekilde durdurduktan sonra kendini dışarı attı ve durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, su ve köpükle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak TIR’ın kupası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında büyük panik yaşadığını belirten sürücü Serdar Demir, alevleri fark eder etmez aracı durdurduğunu ve saniyeler içinde dışarı çıkmasa zarar görebileceğini söyledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Yangın nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre yoğunlaştı.