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EYT ile emekli olanları ilgilendiren açıklama: 'Maaş müjdesini en kısa sürede alacaklar'

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan, kurum olarak EYT mesailerinin devam ettiğini en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

24.05.2023 - 16:07 | | İHA
EYT ile emekli olanları ilgilendiren açıklama: 'Maaş müjdesini en kısa sürede alacaklar'

EYT Yasası’nın çıktığı ilk günden itibaren yoğun bir tempo ile çalışmaların sürdürüldüğünü ve performans hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirten Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan “Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olarak bilinen, emeklilikte yaş şartlarında değişiklik yapan kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yoğun emeklilik başvurusu oldu. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak aylık rutin emeklilik başvurusunun kat be kat üzerinde başvuru aldık. Bu durum haliyle bizim tüm işleyişimizi etkiledi. Ancak aldığımız hızlı kararlarla bunun üstesinden geldik” dedi.

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EYT konusunda yapılan çalışmalara da değinen Arslan “Şu anda yönetim kademesi dahil tüm personellerimiz emeklilik işlemlerine odaklanmış durumda. Diğer iş ve işlemlerinizi aksatmadan emeklilik işlemlerine ağırlık verdik. Yeni personel planlaması ve etkin süreç yönetimi ile inşallah belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşacağız. Emeklilik başvurusu yapıp aylık bekleyen vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onların heyecanına ortak olacağımız maaş müjdesini postadan en kısa sürede alacaklar” diye konuştu.

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EYT ile emekli olanları ilgilendiren açıklama: 'Maaş müjdesini en kısa sürede alacaklar'

EYT ile emekli olanları ilgilendiren açıklama: 'Maaş müjdesini en kısa sürede alacaklar'