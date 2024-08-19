Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu... Psikolojisi bozulmuş!

VOA Türkçe servisinin haberine göre Cihantimur’un avukatları son olarak 38 sayfalık bir dilekçeyle uzman doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu mahkemeye sundu ve daha önce reddedilen Cihantimur’un kefaletle şartlı tahliye talebini tekrar değerlendirmesini istedi.

Çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından düzenlenen psikiyatri raporunda gizli tıbbi bilgiler olduğunu belirten avukatlar, Cihantimur’un hâlihazırda tutulduğu Newark’taki cezaevindeki güvenliğini de tehlikeye atma potansiyeli olduğunu savunarak raporun içeriğine gizlilik kararı getirilmesini istedi.

Kaza sırasında 16 yaşında olan Cihantimur’un kendisine ait bağımsız maddi imkânı ya da seyahat belgesi olmadığına dikkat çekerek, annesinin ABD’ye gitme kararına itaat ettiği savunuldu. Buna bağlı olarak Cihantimur’un kaçma riski olmadığı belirtilen dilekçede, GPS ile izlenerek koşullu tahliye ile Massachusetts’te yaşayan teyzesinin gözetimine verilmesi talebinde bulunuldu.

Cihantimur’un avukatları daha önce de şartlı tahliye talebinde bulunmuş ancak talep davanın hâkimi Donald L. Cabell tarafından reddedilmişti.

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