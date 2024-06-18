Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı! Mahkemeden flaş karar çıktı

17 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur, 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da yol kenarında bekleyen gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuştu. Anne Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırmıştı.

Türkiye'nin talebi ile haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne-oğul firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdi. Önce New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti.

SEKİZ AYRI TELEFON HATTI



Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti. Eylem Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

EVE BASKIN YAPILDI



Bu restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. Polis eve baskın düzenleyip anne-oğulu yakaladı. Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu. Tok'un yanında 5 bin dolar nakit vardı. Evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildi.

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EYLEM TOK'UN PARA TRAFiĞi



Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi. 8 silahlı polis, rezidansta hiçbir direnişle karşılaşmadı ve anne-oğulu gözaltına aldı.

Eylem Tok'un o sırada "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi. Anne-oğul bugün Boston'da mahkemeye çıkacak. İade sürecinde Tutuklu kalıp kalmayacaklarına karar verilecek.

'SERBEST KALMALILAR'



Eylem Tok'un ABD'de çok sayıda avukat ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Tok, sonunda avukat olarak Brendan Kelley'i seçti. Kelley, müvekkillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi ve "Burada Eylem Tok'un işlediği bir suç yok. Oğlu Timur ise ABD vatandaşı ve bir suçu varsa bu ülkede yargılanmalı" dedi.

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EYLEM TOK İÇİN MAHKEMEDEN KARAR

ABD’de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verildi.