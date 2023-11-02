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Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz Meclis'e sunuldu

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu

02.11.2023 - 15:39 |
Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz Meclis'e sunuldu

Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Buna göre, yeni evlenecek gençlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını vermişti.

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