Evinden traktörüyle ayrıldı, göl kenarında ölü bulundu

22.02.2026 - 01:11

Kaynak: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)

Balıkesir’in Manyas ilçesinde traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin (64), sık sık balık tutmaya gittiği Manyas Gölü kenarında ölü bulundu. Ekin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kuşcenneti ile Aksakal Mahalleleri arasındaki Ilgınburnu mevkisinde bulunan Manyas Gölü kenarında meydana geldi. Traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin, akşam saatlerinde geri dönmeyince yakınları telefonla kendisine ulaşmak istedi. Ekin'in telefon aramalarına bakmaması üzerine yakınları, balık tutmak için sık sık gittiği bölgeyi araştırmaya başladı. Yakınları, bir süre sonra traktörü gölün kenarında, Ali Ekin’i ise aracın ön kısmında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekin’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ekin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

