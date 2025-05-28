Evinde ölü bulunan Duygu Bölükbaş cinayeti davasında yeni perde: Erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olay, 3 Kasım 2022'de lüks sitede meydana geldi. Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi. İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR DOSYASI CİNAYETE DÖNDÜ

Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Duygu Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını söyledi. Soruşturmada site güvenlik görevlilerinin ifadesinde, Emre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi. Soruşturma sonunda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, olayın 'Kasten öldürme' suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine Emre Turan hakkında 2024 yılı Mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Turan, olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart 2024'te tutuklandı.

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'YETERLİ YÜKSEKLİK YOK'

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Duygu Bölükbaş'ın çarşafla kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, Bölükbaş'ın kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği iddianamede yer aldı. Savcı, Emre Turan için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. içinse 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Turan ve tutuksuz sanık S.T.'nin yanı sıra Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, babası Selahattin Bölükbaş, kardeşleri, ailenin avukatı Levent Kayha, sanık avukatı Muhammet Emre Tayyar ile Bekir Sıtkı Hastürk, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını okudu. Yaklaşık 1 saat süren mütalaada; savcı, tutuklu sanık için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, S.T. içinse 'Yalan tanıklık' suçundan ceza talebinde bulundu. Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen Emre Turan, beraatini talep etti.

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DURUŞMA 30 MAYIS'A ERTELENDİ

Turan, "Ben böyle bir şey yapmadım. Belli ki bu iş üst mahkemelere gidecek. Yapmadığım şeyler üzerinden suçlanmaya devam ediyorum. 2,5 senedir vicdanınız neredeydi? Dimdik ayaktayım. Bugün kazandık deseler bile yarın kaybedecekler. Mütalaaya katılmıyorum. Ben artık ne desem boş. Elbet alnımın akıyla bu dosyadan çıkacağım" dedi.

S.T. de beraat talebinde bulundu. Sanıkların ardından söz verilen avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, sanık Turan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.