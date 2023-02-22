'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 4 bin 191 bağış başvurusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 bağış başvurusu geldiğini duyurdu.
22.02.2023 - 14:57 | | DHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından ortaya çıkan barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başlatıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamında; evini 3 ay bedelsiz tahsis etme, evini indirimli bedelle 1 yıl kiraya verme ve depremzede ailelere kira yardımında bulunma şeklinde bağışta bulunulabiliyor. Kampanyaya bugün itibarıyla 4 bin 191 bağış başvurusu geldiği kaydedildi.