Everest Dağı'ndan ‘100 kat daha uzun’ iki gizli dağ keşfedildi!

Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'ın 1953'te Everest Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmasından beri, dünyanın en yüksek noktasına ulaşmak neredeyse tüm ciddi dağcıların hedefi haline geldi.

Ancak bilim insanları, Everest'in 8 bin 800 metrelik zirvesinden 100 kat daha uzun iki gizli dağ keşfetti. Bu da keşfedilen dağların Everest'i gölgede bıraktığını gösteriyor. Yaklaşık 1000 km yüksekliğe ulaşan bu kıta büyüklüğündeki kaya "adaları", gezegenimizdeki diğer her şeyden daha büyük.

Ancak Utrecht Üniversitesi'nden bilim insanları, bu devasa zirvelerin gezegenimizin yüzeyinde olmadığını, aksine ayaklarımızın yaklaşık 2000 km altında gömülü olduklarını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu dağların en az yarım milyar yaşında olduğunu, hatta dört milyar yıl önceki Dünya'nın oluşumuna kadar uzanabileceğini tahmin ediyor. Baş araştırmacı Dr. Arwen Deuss, "Kimse bunların ne olduğunu ve kısa süreli bir olay mı yoksa milyonlarca, belki de milyarlarca yıldır orada durup durmadığını bilmiyor" diyor.

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