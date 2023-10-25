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Evden kaçan kuzenlerden ailelerini şok eden mesaj: Peşimizi bırakın, polis 3-5 gün bizi arar sonra da aramaz...

Evden kaçan kuzenler sosyal medyadan ailelerini şok eden mesaj gönderdi. Adana’da evden çıktıktan sonra buluşup kaçan, ailelerine de sosyal medya üzerinden 'Peşimizi bırakın' mesajı atan Selin Yezdanur S. (16) ve Nazmiye Ç.'den (17) haber alınamıyor. Kızı ve yeğeninin hayatından endişe eden Rukiye Ç., endişe içerisinde olduklarını bir an önce bulunmalarını istedi.

25.10.2023 - 15:11 | | ADANA, (DHA)
Evden kaçan kuzenlerden ailelerini şok eden mesaj: Peşimizi bırakın, polis 3-5 gün bizi arar sonra da aramaz...

Adana’da yaşayan ve açık lisede okuyup bir firmada çalışan Nazmiye Ç., geçen cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evinden gece saatlerinde ayrıldı.

Aynı evin alt katında oturan ve yine açık lisede okuyup bir kebapçıda çalışan kuzeni Selin Yezdanur S. de bir gün sonra sabah saatlerinde ‘İşe gidiyorum’ diyerek evden çıktı. 2 kuzen iddiaya göre bir daha eve hiç dönmedi.

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Ailelerinin ulaşmaya çalıştığı kızlardan Nazmiye Ç., annesi Rukiye Ç.'ye Whatsapp üzerinden, "Bizi arayıp durmayın şehir dışındayız. Çoktan yeni evimiz, yeni düzenimiz, birikmiş miktarda paramız ve yeni işimiz de var.

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Bu saatten sonra ne sen anne olmaya çalış bana ne de Fatih baba olmaya çalışsın. Nazlı’ya da böyle bize bağırıp, çağırıp küfür edip polise haber vermenize hiç gerek yok. Daha önce de bıraktığınız gibi bırakın.

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Zaten bulamazsınız da bulsanız da hiçbir şey yapamazsınız. Sizi şikayet ederiz. Bir anne, babanın çocuğa bakamaması kaç yıl hapis cezasından başlıyor bak bakalım. Yerinde olsam ihbarımı geri çekerdim.

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Yine de sen bilirsin. Kendini iyi bir anne gibi sanma, polis de 3-5 gün bizi arar sonra da aramaz. Arayıp arayıp durun, boş kervan yürütürsünüz" mesajını attı.

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2 kız çocuğu, ailelerine mesaj attıktan sonra telefonlarını da kapattı. Polise başvuran aile şimdi her yerde Selin Yezdanur ve Nazmiye Ç.’yi arıyor. Rukiye Ç., kızının ve yeğeninin hayatından endişe duyduklarını belirtip, bir an önce bulunmalarını istedi. Rukiye Ç., Selin ve Nazmiye'ye evlerine dönmesi için çağrı yaptı.

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