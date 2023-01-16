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Evde 3 kilo esrarla yakalanıp tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.C.S., evde 3 kilo esrarla yakalandı. Gözaltına alınan A.C.S., tutuklandı.

16.01.2023 - 10:25 | | DHA
Evde 3 kilo esrarla yakalanıp tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'da A.C.S.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda A.C.S., teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, cuma günü şüphelinin kaldığı eve baskın düzenledi ve yaptıkları aramada 3 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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