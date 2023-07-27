Ev sahibinin 100 bin lira kira talebini reddeden kiracÄ±ya beyzbol sopalÄ± saldÄ±rÄ±!

Ev sahipleriyle kiracÄ±lar arasÄ±nda kira artÄ±ÅŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± sÄ±kÃ§a yaÅŸanÄ±yor. BaÅŸakÅŸehir'de iddiaya gÃ¶re bu nedenle yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 3 yÄ±ldÄ±r BaÅŸakÅŸehir'de bir sitede oturan Hasan EÄŸilmez'e ev sahibi kirasÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. EÄŸilmez son 1 yÄ±ldÄ±r ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasÄ±nÄ± 100 bin liraya Ã§Ä±karmak istediÄŸini iddia etti. Site iÃ§erisinde ortalama kiralarÄ±n 35 bin lira olduÄŸunu sÃ¶yleyen Hasan EÄŸilmez, ev sahibine kirayÄ± 40 bin lira yapmayÄ± teklif etti. EÄŸilmez'in iddiasÄ±na gÃ¶re dÃ¼n akÅŸam saatlerinde ev sahibi ile site Ã¶nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. EÄŸilmez yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu iÃ§in tartÄ±ÅŸmayÄ± uzatmadan evine gitti. AkÅŸam yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak iÃ§in tekrar sitenin Ã¶nÃ¼ne inen Hasan EÄŸilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanÄ±nda bulunan 5-6 kiÅŸilik bir grupla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. EÄŸilmez ev sahibi ile konuÅŸmak isterken yanÄ±nda bulunan diÄŸer kiÅŸiler arkasÄ±ndan beyzbol sopasÄ±yla saldÄ±rdÄ±. KafasÄ±na ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine darbe alan Hasan EÄŸilmez'i arkadaÅŸÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Darp raporu alan EÄŸilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldÄ±ranlar hakkÄ±nda ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. EÄŸilmez yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

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"100 BÄ°N LÄ°RA KÄ°RA Ä°STEDÄ°"

46 yaÅŸÄ±ndaki Hasan EÄŸilmez, "BaÅŸakÅŸehir'de yaÅŸÄ±yorum ailemle birlikte. DÃ¼n baÅŸÄ±mÄ±zdan bir olay geÃ§ti. Bu zaten bir sene Ã¶ncesine dayanÄ±yor. BildiÄŸimiz bu kiracÄ± ev sahibi olaylarÄ±ndan. Ev sahibi burada olmayacak bir bedel istedi. 100 bin lira kira istedi. Biz buradaki fiyatlarÄ±n ne olduÄŸunu bildiÄŸimiz iÃ§in 40 bin liralÄ±k bir teklifte bulunduk. Burada bu dediÄŸim rakamlarÄ± geÃ§en bir daire de yok zaten. Bunlar illa ki zorla kendilerinin tehditleriyle baÅŸka numaralarÄ±yla devamlÄ± bizi arayarak bir seneden beri taciz etmeye baÅŸladÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§te tabii ki eve kapÄ±ya dayanmalar devamlÄ± telefonda arayÄ±ÅŸlar bizi dÄ±ÅŸarÄ±da gÃ¶rdÃ¼klerinde sesli sesli baÄŸÄ±rmalar. Ä°nsanlarÄ±n iÃ§inde bir taraftan da rezil etme peÅŸindelerdi kendileri. Olay dÃ¼n bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±. DÃ¼n akÅŸam saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã§ocuklar parkta oynuyordu. Bizim 1 buÃ§uk yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±mÄ±z var. Bir oÄŸlumuz var 8 yaÅŸÄ±nda. BunlarÄ± ben eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar da aynÄ± blokta kaldÄ±klarÄ± iÃ§in tekrar yine bu kira konusunu aÃ§tÄ±. Her zaman her gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gibi. 'Tamam anlaÅŸÄ±rÄ±z, konuÅŸuruz' dedim hani gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z bunu tekrar dedim. 'Yok ÅŸimdi gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz' dedi. Ben 'VerdiÄŸim teklif geÃ§erli' dedim. 'Yok ben 100 bin lira istiyorum' dedi. Bir de bunun Ã¼stÃ¼nde durdu. 'Yoksa gidersin buradan, ayrÄ±lman gerekiyor' dedi. Ben, 'Burada Ã§ocuklar var dedim hoÅŸ deÄŸil bu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z' dedim. Kendisi hala diretti. 'Ben gidiyorum' dedim. Beni Ã§ekti itti ama ben hiÃ§bir karÅŸÄ±lÄ±k vermedim. Ondan sonra normal bir ÅŸekilde evime gittim. Evime gittiÄŸimde akÅŸam bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§tiÄŸimizde tekrar parkÄ±n oralarda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Yine insanlarÄ±n iÃ§inde yine baÄŸÄ±rdÄ± saldÄ±rdÄ±. Benim bir arkadaÅŸ vardÄ±, kendisi onu tuttu. Ben yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k diye saygÄ±mdan dolayÄ± birÅŸey yapmadÄ±m. BirÅŸey de sÃ¶ylemedim orada. Biz normal bir ÅŸekilde devam ettik" dedi.

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"BEYZBOL SOPASIYLA 4-5 DARBE VURDULAR ARKAMDAN"

Beyzbol sopalarÄ±yla saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden EÄŸilmez, "Bu bizi takibe aldÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken. Biz siteye geldiÄŸimizde bu ÅŸahÄ±s zaten planlamÄ±ÅŸ bÃ¼tÃ¼n herkesi ayaklandÄ±rmÄ±ÅŸ. Sitenin iÃ§inde sitenin dÄ±ÅŸÄ±nda da bekleyenler vardÄ± beyzbol sopalarÄ±yla, hatta birinde silah da gÃ¶rdÃ¼k bize silahla gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek istedi. Bu indiÄŸinde bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ± biraz daha arabasÄ±nÄ±n iÃ§inde durdu tam site Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda. O arada Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra bana doÄŸru geldi. Ben de tabii kendimi siper almak istedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o tek gelmedi. Orada 5-6 kiÅŸi Ã¼stÃ¼me yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Ben arka taraftakileri gÃ¶remedim. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde arkama geÃ§ip beyzbol sopasÄ±yla 4-5 darbe vurdular. Tabii ki darbelerinin etkisiyle yere dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mde bu kiÅŸi tekrar kendi beyzbol sopasÄ±yla ben yerde yatarken kanlar iÃ§inde, tekrar baÅŸÄ±ma vurdu. GÃ¼venlikler mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Onlara da saldÄ±rdÄ±lar. SonrasÄ±nda zaten bir arkadaÅŸÄ±m beni aldÄ± siteden Ã§Ä±ktÄ±k. Direkt biz hastaneye gittik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÅŸÄ±rÄ± kan kaybÄ± vardÄ±. Bu arada orada gittik, tedavi olduk. Ben bu kiÅŸilerden zaten ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±m. Darp raporunu aldÄ±k. Åžimdi ÅŸÃ¶yle bir sÃ¶ylemleri vardÄ±. Devlet biziz, kanun biziz, savcÄ± da biziz, avukat da biziz. Yani devletime gÃ¼vendiÄŸim iÃ§in ben de bugÃ¼n ÅŸikayette bulunacaÄŸÄ±m. Bundan sonraki sÃ¼reci sonuna kadar takip edeceÄŸim" diye konuÅŸtu. (DHA)

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