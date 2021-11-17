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Ev sahibini gören hırsız kendini üçüncü kattan attı

Adana'da arkadaşıyla birlikte 4 katlı apartmanın 3'üncü katına giren hırsız ev sahibini görünce kaçmak için balkondan aşağı atladı. Telefon direğine asılarak aşağı inen arkadaşı çaldığı telefonlarla kaçarken, düşerek yaralanan Cumali K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

17.11.2021 - 10:21 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)
Ev sahibini gören hırsız kendini üçüncü kattan attı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşandı. Telefon direğine çıkıp, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireye giren hırsızlık şüphelisi Cumali K. (46) ile soyadı öğrenilemeyen Mesut isimli arkadaşı evdeki cep telefonlarını çaldı. Seslere uyanan ev sahibi ile karşılaşan şüpheliler, kaçmak için balkona yöneldi.

Mesut isimli şüpheli, telefon direğine asılarak aşağı inmeyi başarırken Cumali K., 3'üncü kattaki evin balkonundan aşağıya atlayıp yaralandı. Diğer şüpheli, gecenin karanlığından yararlanıp Cumali K.'yı da olay yerinde bırakarak kaçtı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ev sahibini gören hırsız kendini üçüncü kattan attı

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi Cumali K.'yı yanında tornavida ve eldivenlerle yaralı halde buldu. Yaralı hırsızlık şüphelisi, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumali K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hırsızlık için gelmediğini söyleyerek, eldiven ve tornavidanın ise kaçan Mesut isimli kişiye ait olduğunu iddia etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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