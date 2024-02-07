Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında son nokta! 50 bin TL isteyen mülk sahibinden kiracıya akılalmaz tehdit
Ev sahibi kiracı arasındaki uyuşmazlıklar son yıllarda hiç olmadığı kadar arttı. Kira fiyatları üzerinde anlaşamayanlar için zorunlu arabuluculuk sistemi devreye alınsa da kimi mülk sahipleri sorunları kendi yöntemleri ile çözmeye çalışıyor. Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dükkan sahibi, kiracısını "Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
07.02.2024 - 14:49 | | İHA
Olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı.
50 BİN TL KİRA İSTEDİ
Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi.
DEHŞETE DÜŞÜREN TEHDİT
Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak “ Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık” dedi.
İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.