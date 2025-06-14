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Ev hanımıydı, şimdi fabrikası var! Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye gönderiyor

14.06.2025 - 07:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ev hanımıydı, şimdi fabrikası var! Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye gönderiyor

Diyarbakır’da ev hanımı projesini hayata geçirerek bir fabrika kurdu. Avrupa Birliği ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan alınan maddi destekle, bölgedeki kadınlara istihdam sağlandı. Fabrikada üretilen ürünler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilerek ekonomik katkı sağlıyor. Bu proje, hem kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmalarına yardımcı oluyor hem de yerel ekonomiyi güçlendiriyor.

TKDK, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Diyarbakır'da yaşayan evli ve 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Canan Oğurgül de bahçe mobilya takımları üretimi için hazırladığı projeyi 2020'de TKDK'ye sundu.

Ev hanımıydı, şimdi fabrikası var Diyarbakırdan tüm Türkiyeye gönderiyor

Oğurgül, öz sermayesi ve kabul edilen projesinden sağlanan yaklaşık 2 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 bini kapalı 11 bin 500 metrekare alan üzerine fabrika inşa etti.

Yaklaşık 4 yıl önce bambu ve metalden bahçe mobilyaları üretilmeye başlanan fabrikada, 23 kişiye de istihdam sağlanıyor.

Ev hanımıydı, şimdi fabrikası var Diyarbakırdan tüm Türkiyeye gönderiyor

İleriki yıllarda hedef 5 bin takım bahçe mobilyası üretmek

Oğurgül, AA muhabirine, evlenmeden önce katıldığı halı dokuma kurslarında aldığı eğitimle halı dokumayı öğrendiğini, ara sıra bu kurslara katılarak çalıştığını söyledi.

Evliliğin ardından çalışmaya ara verdiğini fakat her zaman çalışmak istediğini dile getiren Oğurgül, bir kadın olarak ayaklarının üstünde durmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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Ev hanımıydı, şimdi fabrikası var Diyarbakırdan tüm Türkiyeye gönderiyor

Fabrika açarak hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan Oğurgül, şunları kaydetti:

"İlk etapta günde 2 mobilya takımı üretimiyle başladık ama şu an yılda yaklaşık 2 bin takım üretiyoruz. Hedefimiz, ileriki yıllarda bu rakamı 5 bin takıma çıkarmak. İlk ürünlerimizi Diyarbakır'daki mağazamızdan satışa sunduk. Şu anda kentte iki mağazamız bulunuyor. Sipariş üzerine kent dışına da gönderiyoruz. Çevredeki 6 ile bayilik verdik. Hedefimiz, Türkiye'nin her yerine bayilik vermek. İleriki dönemde ihracat yapmak istiyoruz."

Çalışanlarının çoğunun aile bireylerinden oluştuğunu anlatan Oğurgül, eşinin kaynak, kızının da terzi bölümünde çalıştığını aktardı.

Oğurgül'ün kızı 17 yaşındaki Rojda Oğurgül de annesiyle fabrikada çalıştığını dile getirdi.

Ev hanımıydı, şimdi fabrikası var Diyarbakırdan tüm Türkiyeye gönderiyor

Annesiyle gurur duyduğunu söyleyen Oğurgül, "Annemin bu girişimciliği beni de çalışmaya motive ediyor. Annem benim için büyük örnek, güçlü bir kadın. Anneme bakarak daha büyük şeyler yapmayı planlıyorum." dedi.

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