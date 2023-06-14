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Europol’ün en çok aranan suçlular listesinde Hollandalı baronunun Türkiye koluna neşter

Hollandalı uyuşturucu baronunun Türkiye koluna operasyon yapıldı. Uluslararası kokain ticaretinin başını çeken Hollanda asıllı Joseph Johannes Leidekkers’in Türkiye yapılanmasına 5 ilde operasyon düzenlendi. 23 kişi gözaltına alınırken, 1 milyar liralık mülk ve gayrimenkule el koyuldu.

14.06.2023 - 08:46 |
Europol’ün en çok aranan suçlular listesinde Hollandalı baronunun Türkiye koluna neşter

Europol’ün en çok aranan suçlular listesinde ilk sıralarda yer alan uluslararası kokain ticaretinin başını çeken isimlerden birisi olan Hollanda asıllı Joseph Johannes Leidekkers’in Türkiye yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Zaman zaman İstanbul’a gelip gittiği ileri sürülen uyuşturucu baronunun aklanmaya çalışıldığı belirlenen 1 milyar liralık mülk ve gayrimenkulüne el koyuldu.

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İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Antalya, Aydın ve Muğla’da dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyon, Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden birisi olan, “Bolle Jos” ve “El Prsesidente” olarak bilinen uyuşturucu taciri Joseph Johannes Leidekkers’in Türkiye yapılanmasının faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle başladı. Yapılan çalışmalarda, 32 yaşında olan Leidekkers dünya kokain piyasasını yöneten uyuşturucu baronlarından birisi olarak tespit edilirken, zaman zaman Türkiye’ye gelip giden ve Hollanda ile Belçika polisi tarafından para ödülüyle arandığı bilgisine de ulaşıldı.

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SAĞ KOLU ‘SİİRTLİ NACİ’

Milliyet'in haberine göre; Avrupa kokain trafiğini elinde bulundurduğu ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra cinayet ve yaralama gibi birçok suçtan Avrupa’da en çok arananlar listesinde ilk sıralarda yer aldığı öğrenilen Leidekkers’in, Türkiye yapılanmasını ise Siirtli Naci olarak bilinen Naci Yılmaz üzerinden gerçekleştirdiği ve uyuşturucudan elde ettiği kara parayı aklarken kendisini kullandığı tespit edildi.

Europol’ün en çok aranan suçlular listesinde Hollandalı baronunun Türkiye koluna neşter

Bu bilgilerin yer aldığı raporlar sonrasında dün başlatılan operasyonlarda adresine düzenlenen baskında bulunamayan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Naci Yılmaz’ın kardeşinin gözaltına alındığı eş zamanlı baskınlarda Alkan, Üstün, İnce ve Demir ailelerine mensup 22 şüpheli de gözaltına alındı.

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1 MİLYAR LİRALIK TAŞINMAZA EL KOYULDU

Avrupa’nın Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden yaptığı uyuşturucu kaçakçılığıyla son 10 yıl içerisinde servetine servet katan Leidekkers’in, uyuşturucudan elde ettiği geliri aklamak için Türkiye’de adamlarının üzerine yaptığı yatırımlara da soruşturma kapsamında el koyuldu.

Soruşturma kapsamında, yattan lüks otomobile, daireden villa ve köşke kadar 1 milyar liranın üzerinde taşınmaz gayrimenkule el koyulurken, baskın yapılan adreslerde yine suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 100 milyon lira tutarında para, mücevher ve kıymetli eşya ele geçirildi.

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