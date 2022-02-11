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FETÖ'nün firari mahrem imam saklandığı mağarada yakalandı

Bolu'nun Seben ilçesinde, FETÖ'nün firari mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y., saklandığı mağarada yakalandı.

11.02.2022 - 01:30 | | Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
FETÖ'nün firari mahrem imam saklandığı mağarada yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya koordinatörü 'Salih' kod adlı M.Y.'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ve polis tarafından ortak düzenlenen operasyonda Kaşbıyıklar köyündeki bir eve baskın yapıldı. Şüphelinin evden kaçtığı belirlenince bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama sonucunda M.Y., saklandığı mağarada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.

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