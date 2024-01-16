Esra Akman kimdir KardeÅŸi Ã–zlem Akman Ã¶ldÃ¼ mÃ¼, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda neden Ã¶ldÃ¼

GÃ¼zellik uzmanÄ± Ã–zlem Akman (26), hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Olay, saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda NilÃ¼fer ilÃ§esi ErtuÄŸrul Mahallesi UÄŸur Mumcu BulvarÄ±'nda meydana geldi. 20 katlÄ± rezidansta ailesiyle birlikte yaÅŸayan gÃ¼zellik uzmanÄ± Ã–zlem Akman, iddiaya gÃ¶re 11'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek dÃ¼ÅŸtÃ¼. BinanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kurulu olan iskeleye de Ã§arpan Akman, beton zemine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince Bursa Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Akman, kurtarÄ±lamadÄ±.

Ä°FADELERÄ° ALINIYOR

Cenaze kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§inÂ BursaÂ Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olay sÄ±rasÄ±nda evde bulunan kardeÅŸi ÅŸarkÄ±cÄ± Esra Akman ile erkek arkadaÅŸÄ± ifadeleri iÃ§in polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Akman ile erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilirken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Ã–ZLEM AKMAN KÄ°MDÄ°R?

Adnan Menderes Ãœniversitesi mezunu olan Ã–zlem Akman 2018 yÄ±lÄ±nda gÃ¼zellik merkezini kurdu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±Â Esra Akman'Ä±n kardeÅŸi olan Ã–zlem Akman, gÃ¼zellik sektÃ¶rÃ¼ndeki deneyimi ve bilgisiyle mÃ¼ÅŸterilerine hizmet vermekteydi. AynÄ± zamanda KalÄ±cÄ± Makyaj EÄŸitmeni olduÄŸu biliniyor.

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Â ÅžarkÄ±cÄ± Esra Akman