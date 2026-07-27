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Esnaf ve zabıta Gaziosmanpaşa'da birbirine girdi: Esnaf kavgası kameraya takıldı

27.07.2026 - 11:49Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Esnaf ve zabıta Gaziosmanpaşa'da birbirine girdi: Esnaf kavgası kameraya takıldı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde esnaf ve zabıta arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

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Olay, 24 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan zabıta ekipleri çevredeki bazı esnafları kaldırım işgali yaptıkları gerekçesiyle uyardı.

Esnaf ve zabıta Gaziosmanpaşada birbirine girdi: Esnaf kavgası kameraya takıldı

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavga dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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