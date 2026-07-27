Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

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İçerisine yerleştirilen nostaljik unsurlar ve özel dekorlarla zenginleştirilen lavanta bahçesi, gelin ve damatların stüdyosu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları ve doğa fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir alan bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak mor çiçekler arasında hem stres atıyor hem de hatıralarını ölümsüzleştiriyor.