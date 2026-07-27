GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor
HaberlerGündem Haberleri Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

27.07.2026 - 12:13Güncellenme Tarihi:

Çorum Belediyesince 2023 yılından itibaren Çomar Barajı havzasında ektiği lavanta bahçesi, sunduğu görsel şölenle vatandaşların gözdesi oldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

Çorum Belediyesi tarafından, daha önce atıl bir fidanlık olan alanın dönüştürülmesiyle kente kazandırılan lavanta bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

2Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

Çomar Barajı etrafında bulunan bahçe, eşsiz manzarası ve kokusuyla Çorum ve çevre illerden gelen misafirlerden büyük ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında mor rengin en canlı tonlarına bürünen bahçe, doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

3Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

İçerisine yerleştirilen nostaljik unsurlar ve özel dekorlarla zenginleştirilen lavanta bahçesi, gelin ve damatların stüdyosu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları ve doğa fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir alan bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak mor çiçekler arasında hem stres atıyor hem de hatıralarını ölümsüzleştiriyor.

4Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

Lavanta bahçesine gezmek Sungurlu ilçesinden gelen Mikail Kenan Sarı ve eşi Büşra Sarı, bahçeyi herkesin ziyaret etmesi gerektiğini söylediler.

5Çorum'un yeni gözdesi lavanta bahçesi oldu: Herkes oraya akın ediyor

Lavanta ilk kez geldiğini belirterek çok beğendiğini söyleyen Ferdi Önen, "Çorum için rengarenk olmuş. Çorum halkı içinde çok güzel rengarenk çiçeklerle örtülü güzel bir bahçe. İnsanların zamanını geçirebileceği rüya şehre yakışır bir rüya cenneti olmuş" diye konuştu.