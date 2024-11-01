Eskişehir'in Met Helvası turistlerin gözdesi

Met Helvası esnafı Yücel Büyükşekerci; yoğun talep olduğunu belirtirken, met helvasının kültürel önemine de dikkat çekti. Geçmişten günümüze uzanan bir lezzet mirası olan Met helvasını çeşitlendirdiklerini vurgulayan Yücel Büyükşekerci, “3 nesildir aynı helvayı üreten bir firmayız. Met helvası sadece tatlı bir atıştırmalık değildir, dededen toruna geçen kültürel bir mirastır. 25 yaşında bir torunun usta olup aynı işi devam ettirmesi met helvası geleneğine önem vermek ve sürdürmektir.

Bazı tariflerimizle tat zenginliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Özel ürünlerimiz de mevcut. Un, ayçiçek yağı ve Eskişehir şeker pancarından oluşan met helvası tarifinde; unu içinden çıkarıp, leblebi koyup özel ürün çıkarıyoruz. Leblebi ile kuru üzümü birleştirdiğimiz, cevizli haşhaşlı ve tahinli tarifimiz de mevcut. Genelde bu tarif kahvenin yanına yancı oluyor. 3 gün önce yapmaya başladığımız leblebi ile gofreti birleştirdiğimiz bir diğer yeni tarifimiz var. Kendini yenilemek ve lezzeti farklı boyuta getirmek met helvasının güzelliğine güzellik katıyor” dedi.

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“MET HELVASININ ESKİŞEHİR TURİZMİNE KATKISI VAR”

Helvanın gelecek nesillere aktarılması ve korunması için tanıtım yapılabileceğine değinen Büyükşekerci, “Ürünlerde tatlandırıcı ve trans yağ kullanmıyoruz. Satışlarım oldukça iyi, dükkân oldukça yoğun diyebilirim. Turistik bölgede olmanın ve yeni tatlar üretmenin avantajı mevcut. Met helvasının Eskişehir turizmine katkısı var. Bazı etkinliklerde met helvasının tanıtılmaya da ihtiyacı var. Eskişehir'e gelen insanlar met helvası, balaban köfte ve çibörek tatmayı seviyorlar. Kültürel zenginliğimizi yansıtan bu lezzetlerin tanıtımı belki biraz daha fazla yapılırsa nesilden nesillere aktarım da devam edecektir. Met helvası buzdolabında muhafaza edilmez. Oda sıcaklığında bekletilmesi uygundur” diye konuştu.