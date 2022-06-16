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Eskişehir'de firari PKK hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgüt üyesi olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan A.S., jandarma ekiplerince yakalandı.

16.06.2022 - 16:01 | | DHA
Eskişehir'de firari PKK hükümlüsü yakalandı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilen ve aranan A.S.'nin Mihalıççık ilçesi Dümrek Mahallesi'ne geleceğini belirledi. Jandarma ekipleri, mahalleyi teknik ve fiziki takibe aldı. A.S., yakalanıp gözaltına alındı. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından tutuklanıp cezaevine konuldu.

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