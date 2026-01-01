GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEskişehir toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Eskişehir'de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?
HaberlerGündem Haberleri Eskişehir toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Eskişehir'de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Eskişehir toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Eskişehir'de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

01.01.2026 - 13:05Güncellenme Tarihi:
Eskişehir toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Eskişehir'de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Eskişehir’de yeni yılın ilk resmi tatil gününde vatandaşlar "Bugün tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Öğrenci kenti Eskişehir’de 1 Ocak 2026 Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Eskişehir'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar "Bugün belediye otobüsleri ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk günü için belirlediği ulaşım tarifesi ve sefer saatleri netleşti. İşte detaylar...

1 OCAK 2026 ESKİŞEHİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü Eskişehir'de toplu taşıma (Tramvay ve Belediye Otobüsleri) ücretsiz olmayacak.

1 Ocak resmi tatil olmasına rağmen, ulaşım hizmetleri mevcut Eskart tarifesi ve geçerli ücretlendirme üzerinden devam edecek.

SEFER SAATLERİNDE "RESMİ TATİL" DÜZENLEMESİ

Eskişehir'de 1 Ocak günü ulaşım seferlerinde "Resmi Tatil / Pazar Çalışma Programı" uygulanacak.

ESTRAM (Tramvay): Otogar-SSK, Osmangazi Üniversitesi-Opera ve Şehir Hastanesi gibi ana hatlarda tramvaylar pazar günü sıklığına göre sefer yapacak.

Belediye Otobüsleri: Siyah plakalı belediye otobüsleri, tatil günü yoğunluğu göz önünde bulundurularak hazırlanan nöbetçi ve merkezi hat programına göre hizmet verecek.

Gece Seferleri: Yılbaşı gecesi uygulanan ek seferlerin ardından, 1 Ocak sabahı itibarıyla normal tatil saati uygulamasına geçildi.

    Güncel Haberler

    Trabzonlu öğretmen unutulmaya yüz tutmuş o sanatı yaşatmaya başladı: İpek üzerine işliyor!
    #Gündem

    Trabzonlu öğretmen unutulmaya yüz tutmuş o sanatı yaşatmaya başladı: İpek üzerine işliyor!

    Sakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı
    #Gündem

    Sakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı

    Kayserili karı kocayı akrabaları durduramadı: 'Nasıl istifa edersiniz?'
    #Gündem

    Kayserili karı kocayı akrabaları durduramadı: 'Nasıl istifa edersiniz?'