Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık bir süre izlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Eskişehir’e getirilen 10 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.