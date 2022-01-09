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Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Kısa bir süre önce istifa edip, memleketi Karaman'a gelen eski polis memuru Hasan Şahin (32), evinin bahçesinde ölü bulundu.

09.01.2022 - 14:55 | | Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)-
Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Olay, saat 08.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, 357 Sokak'ta 5 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan Hasan Şahin'i bahçede kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaklaşık 3 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor. İstanbul'da görev yapan polis memuru Hasan Şahin'in kısa süre bir önce görevinden istifa edip, memleketi Karaman'a geldiği, 2 yıl önce anne Zekiye Şahin ile babası Hacı Musa Şahin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. 

 

 

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