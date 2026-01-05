GAZETE VATAN ANA SAYFA
Eski koca intikamını dayıdan aldı! Afyonkarahisar'da boşanma sonrası karar verdi
Eski koca intikamını dayıdan aldı! Afyonkarahisar'da boşanma sonrası karar verdi

Eski koca intikamını dayıdan aldı! Afyonkarahisar'da boşanma sonrası karar verdi

05.01.2026 - 11:50
Eski koca intikamını dayıdan aldı! Afyonkarahisar'da boşanma sonrası karar verdi

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda bir şahıs boşandığı eski eşinin dayısının tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.B., geçtiğimiz yıl yaşandığı boşanma olayı sonrası eski karısının dayısı Mahmut B., ile aralarında husumet başladı. Bir süredir devam eden husumet sonrası B.B., dün gece geç saatlerde Mahmut B., ile karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası B.B., yanında bulunan tabanca ile şahsa 3 el ateş açtı. Açılan ateşle ağır yaralanan Mahmut B., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahıs burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı B.B. ise polisin takibi sonrası kent merkezi Erenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

