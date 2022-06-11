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Eski istihbaratçı Sabri Uzun’un rütbeleri sökülecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hakkında soruşturma yürütülen emekli emniyet müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

11.06.2022 - 16:15 | | DHA
Eski istihbaratçı Sabri Uzun’un rütbeleri sökülecek!

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un rütbesinin söküleceği öğrenildi.Sabri Uzun hakkında, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili idari soruşturma başlatıldı. 7145 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35'inci madde doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, emekli emniyet müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un polis kimliğinin ve silahının geri alınacağı öğrenildi.

Uzun, sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘örgüte yardım’ iddialarıyla, 23 Nisan 2019'de gözaltına alınmış ve 8 Temmuz 2019’da görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

 

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