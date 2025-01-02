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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

02.01.2025 - 10:55 | | İSTANBUL, (DHA)
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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