GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Eski Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Selahattin Çetiner yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
ABONE OL

Eski Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Selahattin Çetiner yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Selahattin Ã‡etiner (101) MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde rahatsÄ±zlanÄ±nca kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

04.06.2023 - 13:25 | | FÄ±rat AKAY/BODRUM (MuÄŸla), (DHA)-Â
Eski Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Selahattin Çetiner yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Bodrum'da yaÅŸayan 12 EylÃ¼l 1980 darbesi sonrasÄ± kurulan hÃ¼kÃ¼mette Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapan emekli Korgeneral Selahattin Ã‡etiner, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Koyunbaba Mahallesi'nde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinde rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–zel bir hastanede tedaviye alÄ±nan Ã‡etiner, Ã§oklu organ yetmezliÄŸi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ã‡etinerâ€™in cenazesinin yarÄ±n 13.45 uÃ§aÄŸÄ±yla Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi ve Selimiye Orduevi'nde yapÄ±lacak tÃ¶renin ardÄ±ndan 6 Haziran'da Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verileceÄŸi bildirildi.

Â 

Â 

Â 

Â 

GÜNCEL HABERLER

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mehmet Barlasâ€™Ä±n cenaze törenine katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mehmet Barlasâ€™Ä±n cenaze törenine katÄ±ldÄ±

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yolda kimliÄŸini düÅŸüren öÄŸrenciyi sÄ±nava polis yetiÅŸtirdi

Yolda kimliÄŸini düÅŸüren öÄŸrenciyi sÄ±nava polis yetiÅŸtirdi