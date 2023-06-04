Eski Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Selahattin Çetiner yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Selahattin Ã‡etiner (101) MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde rahatsÄ±zlanÄ±nca kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
04.06.2023 - 13:25 | | FÄ±rat AKAY/BODRUM (MuÄŸla), (DHA)-Â
Bodrum'da yaÅŸayan 12 EylÃ¼l 1980 darbesi sonrasÄ± kurulan hÃ¼kÃ¼mette Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapan emekli Korgeneral Selahattin Ã‡etiner, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Koyunbaba Mahallesi'nde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinde rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–zel bir hastanede tedaviye alÄ±nan Ã‡etiner, Ã§oklu organ yetmezliÄŸi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ã‡etinerâ€™in cenazesinin yarÄ±n 13.45 uÃ§aÄŸÄ±yla Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi ve Selimiye Orduevi'nde yapÄ±lacak tÃ¶renin ardÄ±ndan 6 Haziran'da Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verileceÄŸi bildirildi.
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