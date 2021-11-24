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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87) için TBMM'de tören düzenlendi.

24.11.2021 - 13:43 |
Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören

42'nci hükümette İçişleri Bakanlığı yapan, 18'inci ve 22'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, dün sabah Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Güneş için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene Güneş'in yakınlarının yanı sıra 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, eski bakan ve milletvekilleri katıldı.

Törende Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Fehmi Güneş'in cenazesi, yarın Sakarya'da toprağa verilecek.

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