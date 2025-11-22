Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı; mal varlığına el konuldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.11.2025 - 00:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlarda bulunduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Karadeniz’in tüm mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz’in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi. Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

 

