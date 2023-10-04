Eski AK Parti'li vekil Tahir Öztürk hayatını kaybetti

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahir Öztürk'ün vefatının ardınan sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Öztürk için taziye mesajı yayınladı. Çelik mesajında, '23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum milletvekilimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, tüm yakınlarına ve Ak Parti ailemize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

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TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?

Elazığ'da 2 Haziran 1950'de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.

Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu