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Eşini konuşmak için çağırdı sonrası korkunç! Sosyal medyada paylaştı

İzmir'in Konak ilçesinde R.K. (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen eşi Fatma Kahraman'ı (31), konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü.

22.06.2024 - 14:43 | | Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Eşini konuşmak için çağırdı sonrası korkunç! Sosyal medyada paylaştı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman’ı konuşmak için dışarı çağırdı. R.K., dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Kahraman’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli R.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Cinayet şüphelisi R.K.’nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eşini konuşmak için çağırdı sonrası korkunç! Sosyal medyada paylaştı

Eşini konuşmak için çağırdı sonrası korkunç! Sosyal medyada paylaştı