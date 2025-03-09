Esenyurt’ta korkutan yangın! Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan dairede ve üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.