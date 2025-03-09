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Esenyurt’ta korkutan yangın! Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

09.03.2025 - 15:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Esenyurt’ta korkutan yangın! Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Esenyurt'taki apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 7 kişiyi de kurtardı.

Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan dairede ve üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

 

 

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