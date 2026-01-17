Esenyurt'ta kafede korku dolu anlar! Alevler bir anda her yeri sardı

Korku dolu anlar saat 10.45 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta bulunan çatı katındaki bir kafede yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü.

Alevleri farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında el ve bacaklarında yanıklar olduğu belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI



Yangını görenlerden Asef Karahan, "Bize binayı boşaltmamızı söylediler, biz de boşalttık. Terasta bulunan kafeterya yanıyordu, biz en alt kattaydık. Sedyeye alıp götürdüler, bir yaralı vardı sanırım" dedi